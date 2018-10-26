Почти треть камер видеонаблюдения обновили в подъездах московских домов

Москва, 26 октября. Почти 30 тысяч камер видеонаблюдения обновили в подъездах московских домов. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

К настоящему моменту удалось заменить более 38 процентов камер в местах массового скопления людей, а в подъездах - 29 тысяч единиц.

«Параллельно устанавливаются новые камеры с круговым обзором 360 градусов», — отмечает пресс-служба департамента.

Отметим, в российской столице функционируют 167 тысяч камер видеонаблюдения, с помощью которых в 2017 году удалось раскрыть больше трех тысяч преступлений, что на 14 процентов больше, чем два года назад.