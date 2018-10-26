Уголовное дело о жестоком избиении школьника в Москве передали в центральный аппарат СКР
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Москва, 26 октября. Уголовное дело о жестоком избиении подростка сверстниками в Москве передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.
Видео, на котором двое подростков избивают сверстника по голове и телу, накануне появилось в Сети. Им заинтересовались следователи, которые квалифицировали инцидент как «покушение на убийство».
Уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.
«В связи с тем, что нападавшие учатся с потерпевшим в одной школе, следствию необходимо изучить психологическую обстановку в коллективе, понять, было ли известно учителям о конфликте между учениками», — рассказала ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.