Уголовное дело о жестоком избиении школьника в Москве передали в центральный аппарат СКР

Москва, 26 октября. Уголовное дело о жестоком избиении подростка сверстниками в Москве передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Видео, на котором двое подростков избивают сверстника по голове и телу, накануне появилось в Сети. Им заинтересовались следователи, которые квалифицировали инцидент как «покушение на убийство».

Уголовное дело по поручению Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета.