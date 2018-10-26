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Новую поликлинику откроют на юге Москвы в 2019 году‍

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Новую поликлинику откроют на юге Москвы в 2019 году‍

Москва, 26 октября. Детско-взрослая поликлиника первого уровня появится в районе Нагатинский Затон на юге Москвы. Соответствующую информацию передает пресс-служба департамента строительства столицы.

Планируется, что новая поликлиника первого уровня на 750 посещений в смену с женской консультацией откроется на Судостроительной улице, площадь объекта составит почти десять тысяч квадратных метров. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В настоящее время на объекте завершается устройство наружных инженерных сетей, ведутся фасадные работы и внутренняя отделка помещений, продолжается благоустройство прилегающей территории», — отметил Бочкарев.

В поликлинике будут клинико-диагностическая лаборатория и отделение лучевой диагностики с рентгенодиагностическими кабинетами.

Автор: Алексей Громов
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