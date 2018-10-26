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Вещий сон помог москвичу выиграть в лотерею 9 миллионов рублей

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Вещий сон помог москвичу выиграть в лотерею 9 миллионов рублей

Москва, 26 октября. Житель российской столицы выиграл в лотерею более девяти миллионов рублей благодаря приснившимся цифрам. Соответствующую информацию передает пресс-служба «Столото».

Более девяти миллионов рублей выиграл 39-летний москвич, которому приснилась победа в лотерею: ему пришли во сне два выигрышных числа, а именно 8 и 33.

«Именно они и принесли ему победу в 9260-м тираже «Гослото «Пять из 36». Счастливчик выиграл 9 237 768 рублей», — рассказали в пресс-службе.

По словам победителя, он использовал эти цифры в различных лотереях в течение года, при этом подставлял к ним даты рождения своих родственников. Мужчина рассказал, что часто выигрывал небольшие суммы.

«Но в последнее время мне что-то не везло. Решил в последний раз отметить эти числа в билете и забыть о них. Даже не ожидал выиграть приз», — поделился победитель, отметив, что на выигранную сумму купит автомобиль, сделает ремонт в квартире и поедет в путешествие по России с семьей.

Автор: Ксения Пудовкина
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