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Склад с офисами и зимним садом появится в Новой Москве

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Склад с офисами и зимним садом появится в Новой Москве

Москва, 26 октября. Новое административно-складское здание построили в поселении Сосенское в Новой Москве, рассказали в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству столицы.

Планируется, что объект общей площадью порядка 2,6 тысяч квадратных метров появится в деревне Николо-Хованское. Здание будет трехэтажным. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Новая» Москва продолжает наращивать производственные обороты и, как следствие, развивает сопутствующую инфраструктуру. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, прогресс Троицкого и Новомосковского округов предполагает также создание тысяч рабочих мест», — рассказал Кузнецов.

На территории у здания высадят деревья и кустарники, также появятся пешеходные дорожки и паркинг на 18 машиномест.

Автор: Алексей Громов
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