«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Москва, 26 октября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен на 27 октября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В субботу, 27 октября, ожидается облачная погода, ветер будет дуть со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, в некоторых районах — от 12 до 17 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до пяти-семи градусов плюсом.

Напомним, в выходные погоду будет определять циклон, сформированный над Атлантикой: в субботу и воскресенье, 27 и 28 октября, ожидается облачная погода и сильный проливной дождь.