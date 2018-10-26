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Затяжные дожди обрушатся на Москву в выходные

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Затяжные дожди обрушатся на Москву в выходные

Москва, 26 октября. Сильные дожди придут в российскую столицу в ближайшие выходные. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в центре погоды «Фобос».

В ближайшие выходные погоду будет определять циклон, сформированный над Атлантикой. Согласно прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 27 и 28 октября, ожидается облачная погода и сильный проливной дождь.

«Начнется он где-то во второй половине дня в субботу и завершится к исходу воскресенья», — рассказали синоптики.

Днем столбик термометра будет показывать от двух до пяти градусов тепла, скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду.

Автор: Алексей Громов
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