Названа дата церемонии открытия нового стадиона «Динамо» в Москве

Москва, 26 октября. Комплекс «ВТБ Арена» в Москве торжественно откроют в начале декабря 2018 года. Соответствующую информацию передает «360».

В торжественном мероприятии открытия комплекса «ВТБ Арена», построенного на месте старого стадиона «Динамо» примут участие ветераны и болельщики «Динамо», руководство банка ВТБ и представители власти Москвы.

Планируется, что торжественная церемония состоится 2 декабря, однако ранее дата неоднократно переносилась.

Отметим, «ВТБ Арена» представляет собой многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс, в котором на футбольном стадионе смогут разместиться 26 тысяч зрителей. Также в комплексе есть универсальная арена вместимостью до 14 тысяч посадочных мест для проведения домашних матчей хоккейного «Динамо».