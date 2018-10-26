Улицу в Новой Москве предлагают назвать в честь Караченцова

Москва, 26 октября. Улицу в Новой Москве могут назвать в честь Николая Караченцева. Соответствующее предложение сделал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«… предлагаем рассмотреть возможность в перспективе одну из улиц назвать именем Николая Петровича Караченцова», — цитирует ТАСС Жидкина.

Заслуженный российский актер скончался в пятницу, 26 октября. Церемония прощания состоится 29 октября в «Ленкоме», похоронят артиста на Новодевичьем кладбище в Москве. Как ранее сообщало ФАН, последние месяцы Караченцов боролся с воспалением легких, которое обострилось на фоне онкологии.