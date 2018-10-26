Улицу в Новой Москве предлагают назвать в честь Караченцова
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Москва, 26 октября. Улицу в Новой Москве могут назвать в честь Николая Караченцева. Соответствующее предложение сделал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
«… предлагаем рассмотреть возможность в перспективе одну из улиц назвать именем Николая Петровича Караченцова», — цитирует ТАСС Жидкина.
Заслуженный российский актер скончался в пятницу, 26 октября. Церемония прощания состоится 29 октября в «Ленкоме», похоронят артиста на Новодевичьем кладбище в Москве. Как ранее сообщало ФАН, последние месяцы Караченцов боролся с воспалением легких, которое обострилось на фоне онкологии.