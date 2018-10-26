Москвичей просят отказаться от поездок на личном авто из-за снега
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Москва, 26 октября. Московских автомобилистов предупреждают, что в пятницу, 26 октября, прогнозируется загруженность дорог из-за ухудшающихся погодных условий.
Как сообщают в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, в пятницу в вечернее время суток ожидается затрудненное движение на дорогах в связи с ухудшающимися погодными условиями — синоптики прогнозируют снег.
Автомобилистам рекомендуют пересесть на городской транспорт: метро, МЦК и автобусы.
«Метро, МЦК и наземный транспорт готовы к увеличению пассажиропотока. Водителям рекомендуется по возможности перенести поездки на более позднее время — после 20.00», — отмечается в сообщении ЦОДД.