Москвичей просят отказаться от поездок на личном авто из-за снега

Москва, 26 октября. Московских автомобилистов предупреждают, что в пятницу, 26 октября, прогнозируется загруженность дорог из-за ухудшающихся погодных условий.

Как сообщают в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения, в пятницу в вечернее время суток ожидается затрудненное движение на дорогах в связи с ухудшающимися погодными условиями — синоптики прогнозируют снег.

Автомобилистам рекомендуют пересесть на городской транспорт: метро, МЦК и автобусы.