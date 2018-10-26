Троих жителей Рязанской области задержали за серию угонов машин в Подмосковье

Москва, 26 октября. Автоугонщиков из Рязанской области задержали за серию угонов в Московской области. Соответствующую информацию передает пресс-служба подмосковного отделения МВД России.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», троих жителей Рязанской области сотрудники правоохранительных органов задержали за серию похищений машин в Луховицах.

Преступники угнали иномарку за два миллиона рублей в деревне Ларино. Позже удалось установить, что злоумышленники похитили в Луховицах еще две машины. Автоугонщиков задержали в Рязани. В настоящее время возбуждено уголовное дело, санкции предполагают до десяти лет лишения свободы.