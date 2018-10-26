Сотрудники МЧС спасли человека при пожаре в бытовке в центре Москвы
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Москва, 26 октября. Серьезное ЧП произошло в центре Москвы: загорелась бытовка, спасли одного человека.
Серьезное возгорание на Болотной улице произошло в центре Москвы 25 октября, сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу около 23.40.
На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.
«В ходе разведки из рядом стоящей бытовки спасен один человек», — отмечается в сообщении.
К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.