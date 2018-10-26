Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Сотрудники МЧС спасли человека при пожаре в бытовке в центре Москвы

56
0 Оставить комментарий

 

Сотрудники МЧС спасли человека при пожаре в бытовке в центре Москвы

Москва, 26 октября. Серьезное ЧП произошло в центре Москвы: загорелась бытовка, спасли одного человека.

Серьезное возгорание на Болотной улице произошло в центре Москвы 25 октября, сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу около 23.40.

На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

«В ходе разведки из рядом стоящей бытовки спасен один человек», — отмечается в сообщении.

К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано.

Автор: Ксения Пудовкина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое