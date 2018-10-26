Составлен топ-5 самых популярных книг на полке буккроссинга в метро Москвы

Москва, 26 октября. Рейтинг самых популярных книг на полке буккроссинга составил столичный метрополитен. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

В настоящее время пассажиры подземки могут прочесть более 30 книг российских и зарубежных авторов. На них есть специальный стикер «Книги в метро».

«На нем указан сайт проекта, где пассажиры могут бесплатно скачать еще больше произведений. В ближайшее время полки с книгами появятся и на других стойках «Живое общение», — подчеркивается в сообщении.

По словам начальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, самыми популярными среди пассажиров стали следующие произведения: книга Бориса Акунина «Фото как хокку», роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», «Отверженные» Виктора Гюго, роман Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева» и сборник стихотворений Сергея Есенина. Также очень часто горожане обращались к книге «Код да Винчи» Дэна Брауна.