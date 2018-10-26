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Происшествия

Тело человека нашли на месте пожара в центре Москвы

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Тело человека нашли на месте пожара в центре Москвы

Москва, 26 октября. Тело человека нашли в столичном округе Басманный на месте возгорания мусора. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Возгорание мусора произошло по улице Земляной Вал, к настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Спасатели нашли тело человека.

По информации пресс-службы столичного управления МЧС РФ, пламя распространилось на территории площадью один квадратный метр.

В настоящее время проводится проверка и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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