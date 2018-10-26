Таблички с QR-кодами появились рядом с растениями на ВДНХ
Москва, 26 октября. Таблички с QR-кодами, которые помогут москвичам и гостям российской столицы узнать много новой информации о деревьях, кустарниках и цветах, установили рядом с растениями на ВДНХ. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».
Такие таблички разместили на Центральной аллее, в северном и южном розариях, ландшафтном парке. Информация представлена и на русском, и на английском языках. Об этом пишет РИАМО.
Для того, чтобы получить новую информацию о деревьях и цветах, нужно с помощью своего мобильного телефона отсканировать QR-код.
«После этого программа сама приведет пользователя на сайт ВДНХ с описанием внешних особенностей, ареала обитания, климатических предпочтений растений», — отметили в пресс-службе ВДНХ.