Московский зоопарк переходит на зимний режим работы‍

Москва, 26 октября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

По словам специалистов, к спячке уже готовятся тушканчики, ежи, еноты-полоскуны, сурки, бурые и гималайские медведи. В частности, еноты-полоскуны поправились, и не так часто выходят из своих домиков. После того, как станет холоднее, еноты соберутся в один домик, чтобы было теплее, и заснут. Об этом рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Сурки тоже заметно прибавили в весе, сейчас они готовят свою нору к зимовке: выстилают ее сеном, выметают лишний сор. Как только установится морозная погода, сурки заткнут вход в нору особой земляной пробкой и погрузятся в спячку», — поделилась Акулова.

Посетителей зимой просят быть немного тише у вольеров медведей, которые спят очень чутким сном.

Отметим, в период с 1 ноября по 28 февраля Московский зоопарк будет работать с 9.00 до 17.00.