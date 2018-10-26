СКР возбудил уголовное дело после жестокого избиения подростка в Москве
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Москва, 26 октября. Уголовное дело возбудили по факту избиения группой подростков сверстника. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета Российской Федерации Юлию Иванову.
Известно, что в настоящее время личности двух участников установлены, они находятся в следственном подразделении ГСУ СК РФ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков с особой жестокостью избивает школьника, удары наносятся и по голове, и по телу. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося инцидента.