СКР возбудил уголовное дело после жестокого избиения подростка в Москве

Москва, 26 октября. Уголовное дело возбудили по факту избиения группой подростков сверстника. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя Следственного комитета Российской Федерации Юлию Иванову.

Известно, что в настоящее время личности двух участников установлены, они находятся в следственном подразделении ГСУ СК РФ по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором группа подростков с особой жестокостью избивает школьника, удары наносятся и по голове, и по телу. Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося инцидента.