Первый снег порадовал москвичей

Москва, 26 октября. Первый снег порадовал жителей и гостей российской столицы. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Первые в 2018 году осадки в виде снега выпали в московском районе Орехово-Борисово Северное. Также, как и обещали синоптики, периодически шел дождь.

Напомним, горожан предупреждают о морозах на следующей неделе: днем температура воздуха составит от минут двух до трех градусов тепла, а по ночам столбик термометра будет показывать от минус шести до минус одного градуса. Также ожидается облачная и ветреная погода.