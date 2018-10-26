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Избитый в Москве школьник оказался призером международных соревнований

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Избитый в Москве школьник оказался призером международных соревнований

Москва, 26 октября. Жестоко избитый в Москве школьник оказался призером международных соревнований по танцам.

Об этом телеканалу РЕН рассказал отец подростка, отметив, что у его сына первый взрослый разряд. Кроме того, мальчик становился призером на престижных международных соревнованиях.

Говоря же о состоянии здоровья подростка, мужчина отметил, что врачи продолжают следить за мальчиком. По его словам, опухоли спали, но это еще не говорит о том, что школьнику не потребуется операция.

Отец избитого подростка добавил, что кто-то взломал страничку школьника в социальной сети и начал рассылать оскорбления. После этого между сверстниками и произошел конфликт.
 

Автор: Константин Терехов
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