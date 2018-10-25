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В МВД опровергли информацию о ранении полицейского на станции «Щукинская»

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В МВД опровергли информацию о ранении полицейского на станции «Щукинская»

Москва, 25 октября. Полицейские не подтвердили информацию о ранении сотрудника правоохранительных органов на северо-западе Москвы. 

Источник ТАСС сообщил, что информация о ранении полицейского не подтвердилась. Другой представитель правоохранительных органов уточнил, что в полицию поступил ложный вызов.

Ранее в СМИ появилась информация о перестрелке в районе станции метро «Щукинская». Сообщалось, что полицейский был ранен в голову.

В МВД опровергли информацию о ранении полицейского на станции «Щукинская»

В начале сентября, как сообщал RT, в Москве был задержан подозреваемый в убийстве полицейского Андрея Райского. На станции метро «Курская» он выстрелил в полицейского, в результате чего тот скончался. 

Автор: Олеся Волкова
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