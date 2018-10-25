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Новый физкультурно-оздоровительный построят на западе Москвы

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Новый физкультурно-оздоровительный построят на западе Москвы

Москва, 25 октября. Новый физкультурно-оздоровительный построят в московском районе Кунцево.

Новый объект появится на улице Молодогвардейская, его площадь составит больше 16 тысяч квадратных метров. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В настоящее время на территории находятся складские помещения, площадь которых составляет чуть более 400 квадратных метров. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания, отмечает РИАМО.

Автор: Ксения Пудовкина
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