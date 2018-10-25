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СКР выясняет обстоятельства жестокого избиения московского школьника

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СКР выясняет обстоятельства жестокого избиения московского школьника

Москва, 25 октября. Следователи разбираются в обстоятельствах жестокого избиения подростка группой молодых людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Группа подростков жестоко избила сверстника «по голове и в область жизненно важных органов». Видео опубликовано в Сети. На кадрах видно, как один из подросток бьет другого по лицу, после чего добивает его ногами. Позже к драке подключается еще один школьник и начинает бить сверстника по спине.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве организована доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении подростка», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным «Пятого канала», накануне подросток повздорил в Сети с обидчиками, однако эта информация официально не подтверждена.

 

Автор: Алексей Громов
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