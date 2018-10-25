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Гулявшая по балкону рысь напугала москвичей

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Гулявшая по балкону рысь напугала москвичей

Москва, 25 октября. Сотрудники полиции проверяют поступившую от жителя Москвы информацию о гулявшей по балкону дома живой рыси. Об этом рассказал источник в экстренных службах.

Согласно поступивший информации, прохожий заметил на балконе дома на улице Ляпидевского, 14, настоящую рысь. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Специалисты выехали на место для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, москвичи удивляются ручной лисе, которая греется на солнце рядом с Варшавским шоссе. Общительную рыжую красавицу сняли на видео.

Автор: Алексей Громов
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