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Женщина погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Подмосковье: опубликовано видео

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Женщина погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Подмосковье: опубликовано видео

Москва, 25 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Щелково в Московской области: иномарка влетела в машину скорой помощи. Фото и видео появились в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, иномарка Hyundai вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машиной медиков. Женщина, которая сопровождала больного, получила смертельные травмы и скончалась.
Женщина погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Подмосковье: опубликовано видео

Травмы получили три человека. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.

Автор: Алексей Громов
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