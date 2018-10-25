Женщина погибла в ДТП с машиной скорой помощи в Подмосковье: опубликовано видео

Москва, 25 октября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Щелково в Московской области: иномарка влетела в машину скорой помощи. Фото и видео появились в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

По предварительным данным, иномарка Hyundai вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение с машиной медиков. Женщина, которая сопровождала больного, получила смертельные травмы и скончалась.



Травмы получили три человека. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.