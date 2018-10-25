Москвичей предупредили о ночных морозах на следующей неделе

Москва, 25 октября. Жителей и гостей Московской области предупреждают о том, что в начале следующей недели ожидаются морозы.

В начале следующей недели погодные условия в столичном регионе будет определять антициклон. Как пишет RT, в дневное время суток температура воздуха будет составлять от минут двух до трех градусов тепла, а по ночам столбик термометра будет показывать от минус шести до минус одного градуса.

Также синоптики обещают облачную и ветреную погода до конца выходных.