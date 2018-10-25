Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Москвичей предупредили о ночных морозах на следующей неделе

74
0 Оставить комментарий

Москвичей предупредили о ночных морозах на следующей неделе

Москва, 25 октября. Жителей и гостей Московской области предупреждают о том, что в начале следующей недели ожидаются морозы.

В начале следующей недели погодные условия в столичном регионе будет определять антициклон. Как пишет RT, в дневное время суток температура воздуха будет составлять от минут двух до трех градусов тепла, а по ночам столбик термометра будет показывать от минус шести до минус одного градуса.

Также синоптики обещают облачную и ветреную погода до конца выходных.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое