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В Московской филармонии прокомментировали возмутивший зрителей концерт Башмета

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В Московской филармонии прокомментировали возмутивший зрителей концерт Башмета

Москва, 25 октября. В Московской филармонии отреагировали на возмущение зрителей после концерта симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Зрители активно обсуждают в соцсетях концерт, состоявшийся 24 октября в Московской филармонии. Многие высказывают недовольство тем фактом, что выступление симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета было задержано на 40 минут.

Кроме этого, зрители отмечают, что антракт был затянут, а поведение дирижера — странное: зрители считают, что он был либо пьян, либо плохо себя чувствовал.

«К сожалению, в отличие от Европы, у нас еще не принято начинать концерты ровно в 19.00», — цитирует «Вечерняя Москва» пресс-службу Московской филармонии, представитель которой отметил, что организаторы отвечают только за площадку, а не за артистов.

В свою очередь, представители Юрия Башмета посоветовали обратиться за ответами на все вопросы в Московскую филармонию.

Автор: Алексей Громов
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