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Следователи изучают видео с жестоким избиением подростка в Москве

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Следователи изучают видео с жестоким избиением подростка в Москве

Москва, 25 октября. Следователи проводят проверку по факту избиения группой подростков сверстника, соответствующее видео опубликовано в Сети. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Группа подростков с жестокостью избивает сверстника «по голове и в область жизненно важных органов». Соответствующее видео опубликовано в интернете.

В настоящее время проводится «доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении подростка». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

 

Автор: Алексей Громов
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