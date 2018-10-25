Следователи изучают видео с жестоким избиением подростка в Москве

Москва, 25 октября. Следователи проводят проверку по факту избиения группой подростков сверстника, соответствующее видео опубликовано в Сети. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Группа подростков с жестокостью избивает сверстника «по голове и в область жизненно важных органов». Соответствующее видео опубликовано в интернете.

В настоящее время проводится «доследственная проверка по видеозаписи, размещенной в социальной сети, о жестоком избиении подростка». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.