Стало известно, кто возглавил Волоколамский район Подмосковья

Москва, 25 октября. Замминистра экологии Подмосковья назначен на должность главы Волоколамского района, пишет «360» со ссылкой на данные пресс-службы губернатора области.

Замминистра экологии Московской области Михаил Сылка отметил, что у района очень сильный потенциал. По его мнению, в настоящее время самая главная задача — вернуть доверие к власти.

«Потенциал района огромный, потому что региональная власть в лице губернатора Андрея Воробьева очень здорово помогает Волоколамского району реализовывать программы, нам просто нужно это сделать», — сказал Сылка.

Отметим, что замминистра экологии Подмосковье был назначен на должность главы Волоколамского района 25 октября на заседании депутатов, кандидатуру поддержали 11 из 15 депутатов.

Торжественная инаугурация Сылки пройдет 25 октября в 12.00, рассказал председатель Совета депутатов района Сергей Блохин.