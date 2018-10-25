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Девятиклассники Подмосковья напишут диагностическую работу по математике

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Девятиклассники Подмосковья напишут диагностическую работу по математике

Москва, 25 октября. Девятиклассники в Московской области напишут ежегодную областную диагностическую работу по математике.

Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы первого зампреда правительства Подмосковья — главы Минобразования региона Ольги Забраловой.

Школьникам предстоит выполнить 17 заданий базового уровня и три задания повышенного уровня сложности. Такая работа поможет определить уровень знаний учеников. Итоги подведут 31 октября.

Отметим, аналогичные работы написали пятиклассники и семиклассники Московской области.

Автор: Алексей Громов
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