Девятиклассники Подмосковья напишут диагностическую работу по математике

Москва, 25 октября. Девятиклассники в Московской области напишут ежегодную областную диагностическую работу по математике.

Соответствующую информацию передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы первого зампреда правительства Подмосковья — главы Минобразования региона Ольги Забраловой.

Школьникам предстоит выполнить 17 заданий базового уровня и три задания повышенного уровня сложности. Такая работа поможет определить уровень знаний учеников. Итоги подведут 31 октября.

Отметим, аналогичные работы написали пятиклассники и семиклассники Московской области.