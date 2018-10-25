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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70» построят на юго-западе Москвы

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70» построят на юго-западе Москвы

Москва, 25 октября. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Самбо-70» построят в Москве за два года. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

На юго-западе Москвы на улице Губкина построят физкультурно-оздоровительный комплекс для «Центра спорта и образования «Самбо-70». К настоящему моменту идет возведение надземной части здания и устройство монолитного каркаса.

Планируется, что объект введут в эксплуатацию в 2020 году. Общая площадь ФОКа составит почти пять тысяч квадратных метров. В здании будут зал хореографии, тренажерный зал, группа медико-реабилитационных помещений, гимнастический спортивный зал и методический кабинет.

Автор: Алексей Громов
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