Московским водителям посоветовали отказаться от авто из-за снега
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Москва, 25 октября. Московских автомобилистов просят отказаться от поездок на машине из-за снега с дождем.
Соответствующее сообщение опубликовал Центр организации дорожного движения в микроблоге в Twitter.
Согласно сообщению синоптиков, на севере Подмосковья вечером в четверг ожидается мокрый снег, к ночи он может добраться до российской столицы. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«На дорогах будет скользко! От поездок на личном автомобиле лучше отказаться, а если это невозможно, то будьте предельно внимательны на дороге и соблюдайте ПДД», — отмечается в сообщении.