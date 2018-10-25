Московским водителям посоветовали отказаться от авто из-за снега

Москва, 25 октября. Московских автомобилистов просят отказаться от поездок на машине из-за снега с дождем.

Соответствующее сообщение опубликовал Центр организации дорожного движения в микроблоге в Twitter.

Согласно сообщению синоптиков, на севере Подмосковья вечером в четверг ожидается мокрый снег, к ночи он может добраться до российской столицы. Об этом пишет «Вечерняя Москва».