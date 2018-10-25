Брелоки «Тройка» с видами старой Москвы появились в продаже

Москва, 25 октября. Жители и гости российской столицы могут приобрести брелоки «Тройка» с видами старой Москвы.

Автором изображений стал художник Алексей Шалаев. Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы». Отметим, это уже вторая партия брелоков, первая поступила в продажу в День города.

«Тематические брелоки напомнят горожанам, как выглядела столица в прошлых веках и как она преобразилась с тех пор», — рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На брелоках можно увидеть пять вариантов дизайна: со Стремянным переулком, Болотной площадью, Театральной площадью, Манежной площадью и Кривоколенным переулком.

Приобрести брелоки можно на стойках «Живое общение» и в сувенирных магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская».