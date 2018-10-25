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Горевший ангар потушили на юго-востоке Москвы

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Горевший ангар потушили на юго-востоке Москвы

Москва, 25 октября. Пожарные потушили горевший ангар на шоссе Фрезер в Москве. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, опубликованные на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве в четверг, 25 октября, около 01.05.

Пламя охватило территорию площадью 200 квадратных метров. На место незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которым около 02.15 удалось полностью ликвидировать возгорание. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Автор: Алексей Громов
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