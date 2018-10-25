Выезжающих на дом московских врачей обеспечили планшетами

Москва, 25 октября. Порядка трех тысяч планшетов выдали московским врачам, выезжающим на дом. Об этом сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Новые гаджеты начали выдавать терапевтам и педиатрам в июне текущего года, с помощью устройств врачи могут просматривать информацию о больном, пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечает РИАМО, благодаря планшетам информация поступает к медикам гораздо быстрее.

К настоящему моменту порядка 90 процентов московских медиков получили специальные планшеты, на которых в ближайшее время можно будет просматривать электронные карты пациентов. Об этом рассказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.