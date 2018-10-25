Москвичей предупредили о снеге с дождем 25 октября

Москва, 25 октября. Жителей и гостей российской столицы предупреждают о том, что в четверг ожидается снег с дождем.

В четверг, 25 октября, в дневное время суток столбик термометра будет показывать шесть градусов тепла, а ночью похолодает до минус одного градуса. В Московской области ожидается от трех до восьми тепла, а ночью — от минус трех до двух.

Синоптики сообщают об облачной погоде, на севере возможен мокрый снег с дождем. Скорость ветра днем составит от семи до 12 метров в секунду. Атмосферное давление — 731 миллиметр ртутного столба.