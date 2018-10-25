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Власти Москвы перевыполнили план по строительству дорог в 2018 году

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Власти Москвы перевыполнили план по строительству дорог в 2018 году

Москва, 25 октября. План по строительству дорог в российской столице в текущем году перевыполнен. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

В частности, в 2018 году по плану необходимо было построить и ввести в эксплуатацию почти 95 километров дорог, 26 искусственных сооружений, 15 пешеходных переходов. А уже к сентябрю в городе появились около 99 километров дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов.

«Темпы и объемы строительства дорожных объектов остаются по-прежнему на высоком уровне и снижаться не будут», — отметил Бочкарев.

По его словам, в настоящее время повышается качество жизни горожан, и, конечно же, они проводят меньше времени в пути.

Автор: Ксения Пудовкина
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