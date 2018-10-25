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Появилось видео, как голый мужчина ползает в московском метро

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Появилось видео, как голый мужчина ползает в московском метро

Москва, 25 октября. В Интернете опубликовано видео, на котором запечатлен мужчина, ползающий по полу московского метро.

Инцидент в столичной подземке произошел еще в воскресенье 21 октября в вестибюле станции «Красногвардейская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.

«Обнаженного мужчину, ползавшего по вестибюлю станции метро, госпитализировали в психиатрическую клинику», — сообщили агентству городских новостей «Москва» в экстренных службах столицы России.

К слову, в настоящий момент других подробностей происшествия не приводится.

Автор: Константин Терехов
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