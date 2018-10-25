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Два человека пострадали в серьезном ДТП в центре Москвы: ФАН публикует видео с места ЧП

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Два человека пострадали в серьезном ДТП в центре Москвы: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 25 октября. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места серьезной аварии в центре Москвы: два человека пострадали при столкновении машин на Лесной улице.

ДТП произошло поздно вечером в центре Москвы на Лесной улице. По словам очевидцев, произошло столкновение двух автомобилей. Одна иномарка в результате удара вылетела на тротуар и въехала в здание. 

По счастливой случайности в это время на тротуаре не было пешеходов. По словам свидетелей аварии, пострадали оба водителя.

Ранее ФАН сообщал о ДТП на перекрестке улиц Миклухо-Маклая и Профсоюзной. Скорая помощь ехала с включенной сиреной в тот момент, когда в нее на полной скорости влетела черная иномарка. Машину скорой отбросило на обочину дороги, где она ударилась о столб. 

Автор: Олеся Волкова
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