Два человека пострадали в серьезном ДТП в центре Москвы: ФАН публикует видео с места ЧП

Москва, 25 октября. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места серьезной аварии в центре Москвы: два человека пострадали при столкновении машин на Лесной улице.

ДТП произошло поздно вечером в центре Москвы на Лесной улице. По словам очевидцев, произошло столкновение двух автомобилей. Одна иномарка в результате удара вылетела на тротуар и въехала в здание.

По счастливой случайности в это время на тротуаре не было пешеходов. По словам свидетелей аварии, пострадали оба водителя.

Ранее ФАН сообщал о ДТП на перекрестке улиц Миклухо-Маклая и Профсоюзной. Скорая помощь ехала с включенной сиреной в тот момент, когда в нее на полной скорости влетела черная иномарка. Машину скорой отбросило на обочину дороги, где она ударилась о столб.