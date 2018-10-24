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Музей Булгакова в Москве завел кота Бегемота

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Музей Булгакова в Москве завел кота Бегемота

Москва, 24 октября. Глава московского музея имени Булгакова Петр Мансилья-Круз подготовил экскурсии о коте Бегемоте, которые начнутся с ноября этого года.

24 октября кот по кличке Бегемот черного цвета заселился в «нехорошую квартиру». Сотрудники музея проделали большую работу, чтобы подобрать кота, который бы идеально подходил под описание в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Писатель изображал кота черным, как грач и с кавалерийскими усами. Известно, что это уже второе животное, первый кот находится в частном музее. Оба музея находятся на Большой Садовой, которая также была упомянута в произведении, ставшем русской классикой.

Прообразом Бегемота считается кот Флюшка, который жил у Булгаковых. Слова кота стали известными цитатами.

Автор: Ирина Селезнева
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