Билет в театр — в обмен на вторсырье: в Москве стартовала экоакция
Москва, 24 октября. В Москве стартовал масштабный проект «Искусство ради экологии». Об этом Федеральному агентству новостей сообщили организаторы данной инициативы.
По словам PR-менеджера проекта Елизаветы Сартан, акция проходит по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«С 12 октября по 15 ноября москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик или алюминий на билеты в театры, музеи, кинотеатры, детские центры и концертные площадки столицы», — рассказывает собеседник ФАН.
По ее словам, главная задача акции — изменить отношение населения к утилизации бытовых отходов.
«Искусство ради экологии» поддерживают около 50 партнеров, которые предоставляют участникам акции возможность посещения мероприятий.
К проекту присоединились известные артисты, государственные музеи, театры, детские центры, концертные площадки и кинотеатры столицы», — уточняет Сартан, отметив, что раздельный сбор бытовых отходов уже меняет города по всему миру.
Организаторы уверены, что улучшить экологию Москвы можно только при активном участии ее жителей.
«Осознанное потребление, разумное использование электроэнергии и воды уже стали частью повседневной жизни», — уверена Елизавета.