Билет в театр — в обмен на вторсырье: в Москве стартовала экоакция   

Москва, 24 октября. В Москве стартовал масштабный проект «Искусство ради экологии». Об этом Федеральному агентству новостей сообщили организаторы данной инициативы.

По словам PR-менеджера проекта Елизаветы Сартан, акция проходит по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«С 12 октября по 15 ноября москвичи смогут обменять бумагу, стекло, пластик или алюминий на билеты в театры, музеи, кинотеатры, детские центры и концертные площадки столицы», — рассказывает собеседник ФАН.

По ее словам, главная задача акции — изменить отношение населения к утилизации бытовых отходов.

«Искусство ради экологии» поддерживают около 50 партнеров, которые предоставляют участникам акции возможность посещения мероприятий. К проекту присоединились известные артисты, государственные музеи, театры, детские центры, концертные площадки и кинотеатры столицы», — уточняет Сартан, отметив, что раздельный сбор бытовых отходов уже меняет города по всему миру.

Организаторы уверены, что улучшить экологию Москвы можно только при активном участии ее жителей.