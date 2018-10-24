Каррера попрощался с болельщиками «Спартака»

Москва, 24 октября. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал прощальную пресс-конференцию перех уходом из команды. Десятки фанатов собрались возле здания, где проходила встреча тренера и журналистов.

Болельщики «красно-белых» встретились с Каррерой и выкрикивали одобрительные кричалки в адрес тренера на итальянском языке. После пресс-конференции часть фанатов осталась на улице и нелицеприятно высказывалась в адрес руководства команды и футболиста Дениса Глушакова.

Болельщики предлагают отстранить игрока от тренировок. Напомним, что Массимо Карреру отправили в отставку 22 октября. Он заявил, что больше не связан контрактом с московским клубом и рассмотрит предложения из России.

В числе причин также был конфликт с Глушаковым. Специалист попрощался в Instagram с каждым игроком «Спартака» кроме последнего.