Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Каррера попрощался с болельщиками «Спартака»

36
0 Оставить комментарий

Каррера попрощался с болельщиками «Спартака»

Москва, 24 октября. Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера дал прощальную пресс-конференцию перех уходом из команды. Десятки фанатов собрались возле здания, где проходила встреча тренера и журналистов.

Болельщики «красно-белых» встретились с Каррерой и выкрикивали одобрительные кричалки в адрес тренера на итальянском языке. После пресс-конференции часть фанатов осталась на улице и нелицеприятно высказывалась в адрес руководства команды и футболиста Дениса Глушакова.

Каррера попрощался с болельщиками «Спартака»

Болельщики предлагают отстранить игрока от тренировок. Напомним, что Массимо Карреру отправили в отставку 22 октября. Он заявил, что больше не связан контрактом с московским клубом и рассмотрит предложения из России.

В числе причин также был конфликт с Глушаковым. Специалист попрощался в Instagram с каждым игроком «Спартака» кроме последнего.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое