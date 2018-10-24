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Девятибалльные пробки парализовали Москву

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Девятибалльные пробки парализовали Москву

Москва, 24 октября. Вечером в российской столице прогнозируется ухудшение ситуации на дорогах, пробки оцениваются в 9 баллов, это подтверждается данными сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение транспорта затруднено почти по всем автодорогам Москвы. Столичные власти отметили, что на Третьем транспортом кольце автомобилисты продвигаются со сниженной скоростью. На МКАД также снижена скорость движения из-за пробок.

Ранее синоптики порекомендовали москвичам переобуть свои машины в зимнюю резину в начале ноября. На следующей неделе город укроет снегом. ГИБДД посоветовало водителям быть внимательными на дорогах, держать дистанцию и не нарушать ПДД.

Автор: Ирина Селезнева
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