Электробусы вытеснят дизельный транспорт из Москвы к 2030 году

Москва, 24 октября. Электрические автобусы полностью заменят дизельные к 2030 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на полях международного автобусного салона.

Столичные власти рассчитывают, что в ближайшие пять лет будут закуплены около шести тысяч автобусов, трамваев и электробусов. А с 2021 года Москва будет покупать только электрический транспорт, чтобы отказаться от дизеля.

В течение 2019-2021 года департамент транспорта ежегодно будет закупать порядка 300 электробусов. Несмотря на некоторый скепсис, все недоработки в отечественных электробусах будут устранены.

Лискутов пообещал преодолеть сложности вместе с производителями. Ранее он сообщил, что в Москве по одному маршруту электробусы перевозят порядка 7 тысяч москвичей и гостей города.