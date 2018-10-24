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Иномарка врезалась в машину скорой помощи в Москве: опубликовано видео

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Иномарка врезалась в машину скорой помощи в Москве: опубликовано видео

Москва, 24 октября. На перекрестке улиц Миклухо-Маклая и Профсоюзной в Москве произошло ДТП с участием иномарки и машины скорой помощи, видео оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Скорая помощь ехала с включенной сиреной в тот момент, когда в нее на полной скорости влетела черная иномарка. Модель легкового автомобиля пока установить не удалось из-за сильных повреждений.

Известно, что от удара машину скорой отбросило на обочину дороги, где она ударилась о столб. По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняя все обстоятельства аварии.

Автор: Ирина Селезнева
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