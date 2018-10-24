Московские электробусы ежедневно перевозят около 7 тысяч пассажиров

Москва, 24 октября. Заммэра Москвы Максим Лискутов сообщил, что электробусы на маршруте № 73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева каждый день перевозят не менее семи тысяч пассажиров.

Московский чиновник выступил на Международном автобусном салоне Busworld. Он напомнил, что электробусы вышли на популярный маршрут 1 сентября. На этом направлении пассажиров перевозят 10 автобусов.

С ноября электробусы появятся еще на нескольких маршрутах. До конца 2018 года московские власти выставят 100 электрических автобусов, которые проходят в 22 районах столицы.

Отмечается, что аукцион на поставку двухсот автобусов выиграли отечественные производители КамАЗ и ГАЗ.