Застройщики Москвы возведут 7,5 млн квадратных метров жилья в 2019 году

Москва, 24 октября. Глава московского комитета по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве Константин Тимофеев рассказал, что в 2019 году планируется возведение около 7,5 млн квадратных метров жилья.

Девелоперы продадут 5,3 млн квадратных метров жилой площади. Отмечается, что на 4,8 млн квадратных метров выдали разрешения. По данным ТАСС, большинство проектов находятся на стадии проектирования.

Некоторые проекты начали реализовывать. Известно, что объем зарубежных инвестиций в недвижимость Москвы составил 2%. При таком темпе ведомство перевыполнит программу по увеличению объема введенного в эксплуатацию жилья, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в программу реновации в Москве включили 12 стартовых площадок. Из некоторых домов началась новая волна переселения, в скором времени начнется снос старого жилого фонда.