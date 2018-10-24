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Электричка задавила мужчину в Подмосковье

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Электричка задавила мужчину в Подмосковье

Москва, 24 октября. Электропоезд задавил человека, который оказался на железнодорожных путях на станции «Одинцово» в Подмосковье.

По словам местной жительницы, которая в момент инцидента находилась в поезде, сигналов слышно не было. В какой-то момент машинист электрички резко затормозил, поезд встал.

Горожанка добавила, что стоянка длилась минут десять, затем поезд снова тронулся с места. Известно, что мужчина не сумел забраться на платформу. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автор: Ирина Селезнева
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