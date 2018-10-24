СК РФ проверяет информацию о разорвавшейся «Ласточке» в Москве

Москва, 24 октября. Доследственная проверка проводится по информаци СМИ о разрушении сцепления между вагонами скоростного поезда «Ласточка» в Москве, сообщили в столичном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Из материалов СМИ следует, что инцидент произошел 17 октября возле станции МЦК «Лужники». В вагонах поезда находились пассажиры, пострадавших при ЧП нет.

Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Как ранее сообщали очевидцы инцидента, поезд буквально разорвался пополам.

Поезда «Ласточка» были разработаны немецкой компанией Siemens AG, их длина достигает 130 метров. Максимальная скорость поезда — 160 км/ч.