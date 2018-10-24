Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

СК РФ проверяет информацию о разорвавшейся «Ласточке» в Москве

31
0 Оставить комментарий

СК РФ проверяет информацию о разорвавшейся «Ласточке» в Москве

Москва, 24 октября. Доследственная проверка проводится по информаци СМИ о разрушении сцепления между вагонами скоростного поезда «Ласточка» в Москве, сообщили в столичном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Из материалов СМИ следует, что инцидент произошел 17 октября возле станции МЦК «Лужники». В вагонах поезда находились пассажиры, пострадавших при ЧП нет.

Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Как ранее сообщали очевидцы инцидента, поезд буквально разорвался пополам.

Поезда «Ласточка» были разработаны немецкой компанией Siemens AG, их длина достигает 130 метров. Максимальная скорость поезда — 160 км/ч.

Автор: Ирина Селезгнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое