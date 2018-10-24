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Водитель автобуса открыл стрельбу после конфликта с пассажирами в Москве

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Водитель автобуса открыл стрельбу после конфликта с пассажирами в Москве

Москва, 24 октября. Вечером 22 октября в Москве произошел конфликт со стрельбой. Водитель автобуса Т13 дважды выстрелил в воздух из-за ссоры с пассажирами, сообщили в правоохранительных органах.

На остановке у въезда на Шереметьевскую эстакаду у водителя и пассажиров произошел конфликт, который перерос в потасовку. Отмечается, что водитель выстрелил из МР-79 9ТМ.

Люди в салоне притихли, после стрельбы водитель вернулся в кабину и поехал по маршруту. Сообщается, что пострадавших при инциденте нет.

Позднее сотрудники полиции задержали 31-летнего водителя, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, передает «360». Ранее сообщалось, что охранник одного из московских супермаркетов выстрелил посетителю в лицо.

Автор: Ирина Селезнева
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