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Более 1,7 тысячи детей родилось в Московской области благодаря ЭКО

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Более 1,7 тысячи детей родилось в Московской области благодаря ЭКО

Москва, 24 октября. В Подмосковье в 2018 году благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения родилось свыше 1,7 тысячи детей, сообщил министр здравоохранения области Дмитрий Матвеев.

С начала года в Московской области медицинские работники выполнили свыше 3,5 тысячи ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования. До конца года выполнят еще более двух тысяч процедур.

По словам Матвеева, ЭКО активно внедряется в деятельность медицинских учреждений в столичном регионе. За последние четыре года выросло число детей, рожденных после ЭКО.

Врачи совершенстуют методику, устуга становится более доступной для россиян. Для оформления на право получения процедура женщина должна пройти обследование.

Срок ожидания ЭКО с момента подачи документов будущей роженицы составляет порядка 30 дней, передает «360». Ранее были названы самые популярные имена для новорожденных в Петербурге.

Автор: Ирина Селезнева
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